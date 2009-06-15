Разработка интернет-магазина

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Закрыт61 заявка511 просмотров

Нуно сделать интрнет-магазин посуды на подобии www.vasovi.ru

Срок разработки 1 месяц

Бюджет 24000руб.

16 лет назад
Spirit_van
Дмитрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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