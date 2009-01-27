Карта метро Москвы с офисами продаж. Флеш или gif.

$100
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок287 просмотров
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Необходимо создать карту метро москвы с небольшой анимацией показывающей местоположение офисов продаж.

С возможностью самостоятельно добавлять-убирать офисы.

Пример на сайте: gdenasnet.ru/contacts.php#moscow

Может у кого то готовое есть уже.

15 лет назад
olly
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад