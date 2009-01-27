Програмная часть - движок и админка аналога Youtub

Всё очень просто. Я создаю веб проект, по сложности сравнимый с youtube.

Что требуется сделать: Движок, админка расчитанные на большие мощности, большую нагруженность и удобную обработку огромного количества информации.

Возможности: Форум, внутренные денежные обращения, система личных профайлов, обработка видео, текстовой информации и аудио, флэш, многоуровневый поиск, возможность добавления новых сервисов...

Технологии Ajax, flash...

Новичкам и среднечкам не беспокоить, обязательно наличие портфолио с видимым наличием вашего опыта и знаний в проектах больших мощностей.

Предложения типа: "Сделаю за неделю за 100 долларов", отклоняю автоматом.

Оцените свои возможности и сроки реально. Проект большой, и ёмкий, если всё пойдёт хорошо, нужен будет курьер проекта в дальнейшем.

СРОК: до 2 месяцев.

Дизайн и контент сторонний (дизайнерам не беспокоить).