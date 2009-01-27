Шаблон smarty

Нужно с Psd сделать шаблон под двиг самописный построенный на шаблонизаторе smarty

есть psd главной , админки

1) http://www.picamatic.com/view/1875175_1/

2) http://www.picamatic.com/view/1875176_2/

3) http://www.picamatic.com/view/1875178_3/

там .tpl файлы , там нету никакого кода, только html разметка, каждый раздел на сайте имеет сво езд файл, например для http://xsey.net/index.php?act=comission будет файл html_index_comission, для кабинета тоже самое, только префикс будет уже html_cpanel

есть вариант что верстку макетов я сделаю т.е. предоставлю вам html