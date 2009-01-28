Распарсить несколько сайтов

$100
Веб-программированиеЗавершен9 заявок187 просмотров
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Нужно по быстрому и недорого распарсить несколько моих сайтов. Это мертвые сателлиты, хочу перенести их на WP и новые домены, а для этого нужно оттуда вынуть контент и отдать его мне в виде хтмл файлов, где в H1 выделены названия рубрик и в Н2 - заголовки статей.

1 хтмл файл = 1 сайт.

Сайтов около 20, страниц по 100 в среднем. Могу дать ftp-доступы, если так будет проще..

15 лет назад
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
mazurok
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$80
3 дня
Всё сделано быстро, чётко. Работа была несложная, основной критерий - быстрота исполнения. Исполнитель справился на отлично.
Все отлично