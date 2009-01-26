Разработка и добавление модулей на сайт

Нужно установить данный скрипт. Пишем цену, только не дорого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт (статический), необходимо приделать следующие модули
1.Вопрос-Ответ (пример на linzacity.ru)
-форма отправки с 3 полями, имя, e-mail, сам текст вопроса с
вставкими смайликов и выделениями в тексте. Отправка имеет
премодерацию, как защиту от спама. Вопрос появится в списке когда на
него ответит менеджер. Когда задается новый вопрос, менеджер получает
уведомление по e-mail
– Администраторская зона, защищена паролем. Администратор может
удалить вопрос, написать ответ или отредактировать свой-же ответ.
– при ответе на вопрос он автоматически появляется в списке
вопросов-ответов сайта.
2. Консультация специалистов на сайте.(пример на medburg.ru):
-Чтобы задать вопрос нужна регистрация.
Пользователь, зарегистрировавшийся на сайте, имеет свой личный
кабинет, в котором он приватно общается с врачами-консультантами и
их перписка доступна только им. Регистрация для врачей может быть на сайте (по желанию).
-У каждого врача есть свой логин-пароль, по которому он отвечает на
вопросы которые задали именно ему.
– Администрирование врачей (право консультировать) осуществляется
менеджером, из списка зарегистрировавшихся врачей.
-При вопросе, врач-консультант получает уведомление по e-mail, что
им задан вопрос. А при ответе, пользователь получает уведомление, что
ему ответили.
3. Запись на прием (пример на milldrnt.ru):
– пользователь сайта может записаться на прием с сайта
Имеет поля (можно обговорить по желанию и другие)
Фамилия (поле)
Имя (поле)
Отчество (поле)
Специалист (выпадающий список)
Желаемая дата визита (выпадающий список)
Удобное время визита с (поле) до (поле) часов
Телефоны для связи (поле) моб. стац.
Когда удобно Вам перезвонить, чтобы назначить прием? (птички)
Утром Днем Вечером В любое время
Комментарии (поле)
– Менеджер сайта видит всех записавшихся на прием и обрабатывает
заявки(перводит в выполненные, новые, или ложные), так, чтобы не
терялись новые среди выполненных. При заявке, менеджер также получает
уведомление
3. Регистрация для пользователей (пример на medburg.ru)
Регистрация общая для всех разделов сайта (нужные поля могут
оговариваться).
Регистрация с полями, которые необходимы ( с вами оговаривается какие поля
нужны).
Если забыл свой логин-пароль, то зона для высылки логин-пароля.
Редактирование своих данных уже зарегистрировавшихся пользователей.
Регистрация общая на весь сайт(то есть данные тех кто
зарегистрировался появляются и в личном кабинете, для консультации, и
в вопроса-ответах и в записи на прием
-Администратор видит всех зарегистрировавшихся пользователей.
4. Поиск по сайту
5. Опрос (в упрощенном варианте без администрирования)
Список вопросов находится в файле.
При ответе на опрос видна статистика, а может быть видна и
независимо от ответа
Дополнительная информация по запросу
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