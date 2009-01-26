Прикрутить к сайту Барахолку (доску объявлений)

Добрый вечер всем! Зайдите по ссылки www.uti-lcd.ru/ Вверху есть кнопка скрыть. Нажмите на него и появится баннер. Там красиво организовано закладки в АС. Нужно написать код чтобы было похож на это(задание немного легче чем там). Только там данные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт club.lr.ru ( CMS ModX +phpBB 3 )
Необходимо поставить скрипт Барахолки - несложной доски объявлений, на которой участники форума продают-покупают ненужные вещи. Скрипт - чем проще тем лучше. Дизайн должен быть современный и приведен к дизайну и цветовой гамме сайта.
Можно использовать скрипт Вашей разработки или настроить фриверный - главное, чтобы не ворованный. Предпочтение готовым решениям, уже имеющимся на каких-либо сайтах, с возможностью потестить размещение объявлений, админку, защиту от спама и т.п.
Нужна работа под ключ - установка - настройка -подгон дизайна - готово
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