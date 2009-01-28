Landrover

Дмитрий Ооо Landrover

 
56 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Удаленная работа по раскрутке форума

    Ищем человека для работы с форумами автомобильной тематики. Суть работы - постинг в избранные форумы (10 форумов) с целью привлечения клиентов в раскручиваемый форум (club.lr.ru). Отбор интересующей информации из форумов. Написание статей на основе веток обсуждений на форуме. Примерная ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно решение (мод) для форума phpBB 3.0

    Требуется решение, позволяющее включать одну и ту же ветку (тему) форума в разные разделы форума и разные форумы. То есть, например, если мы имеем форум "Туризм" с подфорумами "Велотуризм", "Конный туризм" ... а ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Довести до ума Coppermine Photo Gallery

    Имеется фотоглерея http://club.lr.ru/gallery/index.php?cat=1 на скрипте Coppermine Photo Gallery требуется сделать ее удобной для пользования и сверстать в стиле сайта. Предпочтение отдается готовым шаблонам, которые уже можно посмотреть. Если таковые имеются, укажите пожалуйста ссылки.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение форума на phpBB в Яндексе

    Форум автолюбителей club.lr.ru Необходимо продвижение в пятерку выдачи Яндекса по запросам "форум Land Rover", "клуб Land Rover", "запчасти Land Rover" и в десятку по запросу "Land Rover" Подробнее: Анализ проекта с точки зрения SEO, определение ошибок. Разработка комплекса мер и ...

    PHP
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прикрутить к сайту Барахолку (доску объявлений)

    Имеется сайт club.lr.ru ( CMS ModX +phpBB 3 ) Необходимо поставить скрипт Барахолки - несложной доски объявлений, на которой участники форума продают-покупают ненужные вещи. Скрипт - чем проще тем лучше. Дизайн должен быть современный и приведен ...

    MODX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Прогон по каталогам
Добропорядочный работодатель! приятно работать!
Все выполнено в самые кратчайшие сроки, самые хорошие впечатления от общения и выполненной работы!
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