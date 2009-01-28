Ищем человека для работы с форумами автомобильной тематики. Суть работы - постинг в избранные форумы (10 форумов) с целью привлечения клиентов в раскручиваемый форум (club.lr.ru). Отбор интересующей информации из форумов. Написание статей на основе веток обсуждений на форуме. Примерная ...
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется решение, позволяющее включать одну и ту же ветку (тему) форума в разные разделы форума и разные форумы. То есть, например, если мы имеем форум "Туризм" с подфорумами "Велотуризм", "Конный туризм" ... а ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Имеется фотоглерея http://club.lr.ru/gallery/index.php?cat=1 на скрипте Coppermine Photo Gallery требуется сделать ее удобной для пользования и сверстать в стиле сайта. Предпочтение отдается готовым шаблонам, которые уже можно посмотреть. Если таковые имеются, укажите пожалуйста ссылки.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Форум автолюбителей club.lr.ru Необходимо продвижение в пятерку выдачи Яндекса по запросам "форум Land Rover", "клуб Land Rover", "запчасти Land Rover" и в десятку по запросу "Land Rover" Подробнее: Анализ проекта с точки зрения SEO, определение ошибок. Разработка комплекса мер и ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо прогнать сайт по белым каталогам недорого и быстро.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Имеется сайт club.lr.ru ( CMS ModX +phpBB 3 ) Необходимо поставить скрипт Барахолки - несложной доски объявлений, на которой участники форума продают-покупают ненужные вещи. Скрипт - чем проще тем лучше. Дизайн должен быть современный и приведен ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад