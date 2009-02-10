Довести до ума Coppermine Photo Gallery

HTML-версткаЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Имеется фотоглерея

http://club.lr.ru/gallery/index.php?cat=1 на скрипте Coppermine Photo Gallery

требуется сделать ее удобной для пользования и сверстать в стиле сайта.

Предпочтение отдается готовым шаблонам, которые уже можно посмотреть. Если таковые имеются, укажите пожалуйста ссылки.

15 лет назад
Landrover
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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