Верстка DIV - срочно

$100
HTML-версткаЗавершен6 заявок191 просмотр
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Всего 5 страниц. Во вложении JPG двух самых сложных страниц, остальные три - по аналогии с main, с измененной центральной частью (статья, форма обратной связи). Пишите сразу в аську 145526328, начинать надо сегодня.

15 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
Выбранный исполнитель
FLAGER
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$80
2 дня
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Все ОК.
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