Исправить верстку

HTML-версткаЗавершен17 заявок280 просмотров
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Необходимо внести небольшие коррективы в существующую верстку, подогнать под IE.

15 лет назад
XiloK
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
15 лет назад
$6
1 день
Заказывал исправление верстки, работа выполнена быстро и качественно без лишних вопросов.
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. В вопросах разбирается. Приятно работать!
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