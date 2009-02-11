Нужно сверстать страничку подобную этой, возможно даже её

Само собой чтобы нормально открывалась во всех обозревателях

Прошу назвать свои цены и сроки

Просьба НЕ писать пока мне ни в личку, ни на почту, ни в аську

Оставляйте предложения и контакты - свяжусь сам