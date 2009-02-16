Верстка psd->html

HTML-версткаЗавершен34 заявки423 просмотра
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Необходимо сверстать два шаблона psd->html + верстка некоторых их состояний (нажали кнопку регистрации, и тп.)

HTML
15 лет назад
keith284487
Кирилл 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
VikaSav
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$35
1 день
Все прошло хорошо, в дальнейшем воспользуюсь услугами.
Заказчик хороший,оплата по факту) приятно было поработать.
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