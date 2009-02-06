Создание шаблонов под cms

Требуется следующее: я даю тему, Вы выбираете шаблон, представляете варианты. После утверждения подделываете под нужды (если узкий расширение, убрать лишнее и т.п.) и делаете законченный шаблон под Битрикс.

Дизайны надо подбирать приличные, под битрикс шаблон делается просто!

Высоких цен не принимаю, знаю объем работы и сложность! Сам делал не раз, просто времени на это нет.

Обязательно указывайте цену и сроки, без этого предложения не рассматриваются.

Шаблонов в ближайшее время надо будет в районе 10 в месяц, может и больше.