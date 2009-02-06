Создание шаблонов под cms

Прошу обращаться ответственных и на данный момент незанятых работой фрилансеров (чтобы полностью посвятили себя проекту, т.к. сроки сжаты) Необходимо сверстать сайт по готовому PSD, настроить работу под shopcms - (www.shopcms.ru) лицензия уже куплена. желательно, чтобы вы уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется следующее: я даю тему, Вы выбираете шаблон, представляете варианты. После утверждения подделываете под нужды (если узкий расширение, убрать лишнее и т.п.) и делаете законченный шаблон под Битрикс.
Дизайны надо подбирать приличные, под битрикс шаблон делается просто!
Высоких цен не принимаю, знаю объем работы и сложность! Сам делал не раз, просто времени на это нет.
Обязательно указывайте цену и сроки, без этого предложения не рассматриваются.
Шаблонов в ближайшее время надо будет в районе 10 в месяц, может и больше.
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