Создание интернет-магазина автозапчастей

Прошу обращаться ответственных и на данный момент незанятых работой фрилансеров (чтобы полностью посвятили себя проекту, т.к. сроки сжаты)

Необходимо сверстать сайт по готовому PSD, настроить работу под shopcms - (www.shopcms.ru) лицензия уже куплена.

желательно, чтобы вы уже работали с этой cms и были похожие проекты.

ТЗ и вид главной страницы прикреплены.

Также необходимо предусмотреть возможность обновления информации, которая поступает в виде файла (17.11.08.xls)

Еще возможно долгосрочное сотрудничество по наполнению базы автозапчастей (оплачивается отдельно)

Прошу указать сроки и цену за вашу работу.

Пишите в личку.