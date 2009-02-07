Создание интернет-магазина автозапчастей

HTML-версткаЗакрыт15 заявок437 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прошу обращаться ответственных и на данный момент незанятых работой фрилансеров (чтобы полностью посвятили себя проекту, т.к. сроки сжаты)

Необходимо сверстать сайт по готовому PSD, настроить работу под shopcms - (www.shopcms.ru) лицензия уже куплена.

желательно, чтобы вы уже работали с этой cms и были похожие проекты.

ТЗ и вид главной страницы прикреплены.

Также необходимо предусмотреть возможность обновления информации, которая поступает в виде файла (17.11.08.xls)

Еще возможно долгосрочное сотрудничество по наполнению базы автозапчастей (оплачивается отдельно)

Прошу указать сроки и цену за вашу работу.

Пишите в личку.

15 лет назад
sworks
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Serezhka
Mazhor Glamour 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$150
3 дня
К сожалению, проект фрилансером не доделан до конца. Сумма была проплачена (вошла в положение человека-очень были нужны деньги), после чего фрилансер пропал((( и через неделю моих безуспешных попыток связаться с ним - объявился, сказав, что у него личные проблемы... я бы все поняла, если бы вы хоть как-то Сергей меня проинформировал, посредством интернета или смс... а то были простые обещания. Подвели меня в глазах заказчика. сейчас проект выполняется другим человеком, а то что сделал Сергей абсолютно не пригодилось.
Мне искренне жаль, что я Вас так подвел. Вы очень хороший и положительный человек.
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