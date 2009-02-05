Нарезка простых макетов в html

Требуется сверстать 31 страницу прайс-листа из PDF в HTML. - исключить шапку - убрать 2 столбцы справа - изобаражения JPEG с сжатием 90 Пример прайс-листа в приложении. Срок выполнения: до 3 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарезать простейшие макеты в html.
Макетов много, работа на каждый день.
Пишите свои цены за нарезку 1 макета.
Кто желает работать стучим в icq - 727289
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