Верстка, скрипты, движок на Drupal, Joomla etc.

Требуется специалист, способный в сжатые сроки сверстать дизайн и поставить его на Drupal, Joomla etc. Нужно сделать выпадающее меню (задействованы прозрачности), галерею аля-"i-phone", циклическую смену фотографий в шапке сайта (как здесь: http://www.nolenniu.com/niu_producer_home.html).

Высылайте ваши предложения и портфолио на почту [email protected].