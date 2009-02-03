Срочно, Joomla!

$100
HTML-версткаЗакрыт11 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую, нужна верстка макета под Joomla

Сроки - ещё вчера!

ВНИМЕНИЕ: Просьба писать мне только профи и только сюда или в ПМ.

В аську не писать, я сам свяжусь с выбранным исполнителем.

Joomla
15 лет назад
Zadir
Павел 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
  • Похожие заказы

  • Верстка шаблона

    $200

    Требуется создание шаблона для Joomla+верстка. Жду ваших предложений, обязательно с указанием цены и сроков. В общей сложности 4 шаблона. Требуется установка под ключ. в прикрепленном файле образец главной страницы

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Довести сайт до ума ( UMI CMS)

    $500

    Довести сайт до ума argovip.biz ( UMI CMS - полная версия) 1. Убрать с сайта вирус. 2. Подогнать его под браузеры Opera, Explorer, Mozilla ( то есть обеспечить кроссбраузерность) 3. В шаблоне, где идет ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка шаблона joomla приватный проект complite

    $20

    ТЗ на изготовление шаблона для Joomla 1.0.15 Требования к верстке шаблона. Оптимизация под разрешения 1024х768. При разрешении 1024х768 сайт должен отображаться без полос прокрутки и выглядеть как на вложенном файле (sayt.jpg). При большем разрешении сайт остаеться фиксированным и ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срочно верстка, проект горит, фрилансер пропал

    $100

    Нужно сделать верстку ДИВАМИ и настройку дизайна под JOKER BOARD Это доска объявлений Вот движок и домен http://kzorda-market.kz/ Есть готовый дизайн Нужно нарезать дизайн, настроить под движок. Нужно сделать быстро и качественно http://www.weblancer.net/users/yakooobin/portfolio/498348.html#item

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать шаблон для CMS Joomla

    Требуется верстальщик шаблонов для CMS Joomla из готовых PSD-макетов. Оплата – 50$ за шаблон, НЕ БОЛЬШЕ. Если кому непонятно, то шаблон - это дизайн натянутый на движок, а не просто html-страничка. В основном требуется верстка под CMS ...

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета под Web Asyst Shop Script

    Необходимо сверстать макет для WA Shop Script. Требуется человек, который хорошо разбирается в этом скрипте и грамотной верстке. Макет покажу выбранному исполнителю или в личной переписке, ничего сложного там нет.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать шаблон для Joomla

    Необходимо доработать сайт на Joomla, исправив или сверстав новый шаблон. Макеты здесь: http://stardesign.ru/pravki/home.jpg http://stardesign.ru/pravki/home1.jpg http://stardesign.ru/pravki/Gallery.jpg http://stardesign.ru/pravki/info.jpg

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка + установка на Дле

    http://imagestore.com.ua/c/2009/02/03/bd2fea04d887fc752f7299a283377e79.jpg вот макет ТЗ 1) разделительную полоску сделать чуточку светлее, где меню Автотехника Мототехника и т.д. 2) ссылки в шапке Главная Новости Саратов и т.д. может как то обвести чтоли, а то они теряются на фоне. 3) ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад