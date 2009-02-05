Проект для FLAGER

Работать с Викторией - одно удовольствие! Кроме того, что сама знает толк в деле, может все подробно объяснить и правильно поставить задачу, так еще и в общении хороша - оптимистична и жизнерадостная. Очень приятно сотрудничать с ней, уже два проекта позади - надеюсь на продолжение!