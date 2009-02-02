Работа для опытного xHTML-верстальщика

Добрый день!

Хочу предложить опытному xHTML/CSS-джедаю долгосрочную удаленную работу над серией проектов.

Речь идет исключительно о client-side разработке, серверного программирования не надо.

Надо уметь валидно(!) и кросбраузерно(!) верстать. Естественно блоками.

Необходимо знать как использовать js и фреймворки — prototype, aculo.us etc.

Оплата работы почасовая.

Пожалуйста, аплайте со ссылками на свои работы и указанием желаемой часовой ставки.

Можно на мыло: sedacove в домене gmail.com.

Спасибо.