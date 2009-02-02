Работа для опытного xHTML-верстальщика

HTML-версткаЗакрыт14 заявок333 просмотра
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Добрый день!

Хочу предложить опытному xHTML/CSS-джедаю долгосрочную удаленную работу над серией проектов.

Речь идет исключительно о client-side разработке, серверного программирования не надо.

Надо уметь валидно(!) и кросбраузерно(!) верстать. Естественно блоками.

Необходимо знать как использовать js и фреймворки — prototype, aculo.us etc.

Оплата работы почасовая.

Пожалуйста, аплайте со ссылками на свои работы и указанием желаемой часовой ставки.

Можно на мыло: sedacove в домене gmail.com.

Спасибо.

HTML
15 лет назад
sedacove
Имя 
37 летАвстралия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
xhtml-coder
Максим 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$10
1 день
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