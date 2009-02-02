Повесить дизайн на Joomla и настроить

HTML-версткаЗакрыт17 заявок260 просмотров
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Здравствуйте,

есть дизайн в psd, задача - подготовить его, повесить на Joomla и настроить (без контента)

Присылайте Ваши цены, сроки, условия...

Заранее прошу прощения, но отвечать сразу смогу не всегда.

Спасибо.

Joomla
15 лет назад
she-tana
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DWolf
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$75
5 дней
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