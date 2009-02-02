Повесить дизайн на Joomla и настроить

Здравствуйте,

есть дизайн в psd, задача - подготовить его, повесить на Joomla и настроить (без контента)

Присылайте Ваши цены, сроки, условия...

Заранее прошу прощения, но отвечать сразу смогу не всегда.

Спасибо.