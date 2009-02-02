Повесить дизайн на Joomla и настроить

Нужен опытный верстальщик . сделать очень срочно. сумма 80$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
есть дизайн в psd, задача - подготовить его, повесить на Joomla и настроить (без контента)
Присылайте Ваши цены, сроки, условия...
Заранее прошу прощения, но отвечать сразу смогу не всегда.
Спасибо.
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