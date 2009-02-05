Имеем макет в Fireworks главная+3 страницы. нужно нарезать и отверстать его в html+css итегрировать wordpress подключить js красивости (tab panel, tooltips) сдать как zip шаблона WP оплата ПО ФАКТУ или безопасная сделка. срок 12-00 3 февраля
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Необходимо для сайта oede . by подправить верстку:
1. на главной странице убрать серое поле "принимаем пожелания и предложения ..." вместе с кнопкой "отправить сообщение".
2. на forum . oede . by, подправить в IE6 расположение элементов в шапке. (подробно в прикрепленном файле)
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