Сверстать сайт и поставить на Битрикс

Здравствуйте, студии требуется программист (имеющий опыт работы с Bitrix) для сотрудничества по 2-м проектам. Задача 1: сверстать 8 страниц сайта (на 4-х будут флеш элементы) и поставить на Битрикс Старт (верстка нужна как можно быстрее), бюджет проекта 250$

Второй проек будет отдан выбранному програмисту после успешной сдачи и расчета за первый.

Заинтересовавшиеся пишите сроки в которые сможете выполнить верстку.