Нужно сверстать.

HTML-версткаЗавершен3 заявки156 просмотров
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Нужно сверстать эту страницу.

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15 лет назад
sharkOFF
Николай 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работой очень доволен. Быстро и качественно выполнил поставленную задачу по верстке когда это срочно понадобилось, вначале я неправильно поставил задачу, пришлось все переделывать. Работа сделана на высоком уровне с нужным качеством. Человек ответственный. Рекомендую!
Четкое задание, оплата во время. По возможности еще буду сотрудничать.
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