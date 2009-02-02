Доработать шаблон для Joomla

Не могу разобраться со страницей http://www.avtovodila.ru/index.php?menu=poleznosti&art=znaki1 почему то выезжает за границы таблица в левом углу, и белая полоса справа от верхнего меню, вроде бы и просто, но вот в чем дело не могу разобраться помогите, можно сразу с ...