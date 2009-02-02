Задание по верстке для начинанающих

Верстка и подготовка к запуску несложного сайта. Макет в ПСД. Пишите свои цены. Можете стучать в Асю 488375239 Исполнитель найден....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать проект за 1000 руб
В него входит верстка и создание небольшой админки
Задание для начинающих, так как сам понимаю, что деньги небольшие
В дальнейшем готовы давать нормальные проекты
Писать в icq 411970485
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
Нужна качественная верстка: все по стандартам, оптимизированная, кросс-браузерность, без растяжки. Без предоплаты, предложения все - сюда, пожалуйста. Спасибо. Картинку вышлю по запросу. Оплата по wmR.Завершен15 лет назад
Нужно блочно сверстать несколько PSD макетов. Всего 11 макетов, 10 из которых однотипные + 2 два диалога (попапа). _ Убедительная просьба В ЛИЧКУ НЕ СПАМИТЬ, а писать ваши предложения в проект _. Обязательно прилагайте ссылку на портфолио, стоимость ...Закрыт15 лет назад
Неторопливо ищутся не кривые руки для того, чтобы довести до логического завершения натяжку дизайна на тему SMF-форума. Вложение - для оценки степени бедствия. Очень хочется видеть сроки и стоимость. Контакт - комменты к проекту. В аське предварительные вопросы ...Закрыт15 лет назад
Необходимо доработать сайт на Joomla исправив в нем шаблонHTML-верстка16 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, есть дизайн в psd, задача - подготовить его, повесить на Joomla и настроить (без контента) Присылайте Ваши цены, сроки, условия... Заранее прошу прощения, но отвечать сразу смогу не всегда. Спасибо.Закрыт15 лет назад
- $80
Нужен опытный верстальщик . сделать очень срочно. сумма 80$Завершен15 лет назад
- $50
Дано сайт: www.karpaty-design.com Предыстория: сайт создан еще в 2005 Задача: исправить имеющиеся CSS стили так, чтобы сайт выглядел одинаково во всех браузерах. Сейчас сайт правильно отображается только в ИЕ. Бюджет: 300 рублей Способ оплаты: СБС, ЯД, WMRHTML-верстка11 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо для сайта oede . by подправить верстку: 1. на главной странице убрать серое поле "принимаем пожелания и предложения ..." вместе с кнопкой "отправить сообщение". 2. на forum . oede . by, подправить в IE6 расположение элементов ...Завершен15 лет назад
- $100
Имеем макет в Fireworks главная+3 страницы. нужно нарезать и отверстать его в html+css итегрировать wordpress подключить js красивости (tab panel, tooltips) сдать как zip шаблона WP оплата ПО ФАКТУ или безопасная сделка. срок 12-00 3 февраляHTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад