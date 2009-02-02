Задание по верстке для начинанающих

Нужно блочно сверстать несколько PSD макетов. Всего 11 макетов, 10 из которых однотипные + 2 два диалога (попапа). _ Убедительная просьба В ЛИЧКУ НЕ СПАМИТЬ, а писать ваши предложения в проект _. Обязательно прилагайте ссылку на портфолио, стоимость ...