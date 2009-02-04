Сверстать шаблон PSD в html

Верстка и подготовка к запуску несложного сайта. Макет в ПСД. Пишите свои цены. Можете стучать в Асю 488375239 Исполнитель найден....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно просто сделать одну html страничу, оптимизировать её для просмотра в IE Opere и Firefox. (Чтобы нигде не разъезжалось ничего.
Рисунок прилагается (шаблон вышлю победителю)
Т.З.:
Дизайн должен быть резиновый. Минимальная ширина 1000px.
Шапка. Красный квадрат, затем рисунок, дальше при растягивании в ширину должно дублировать правую темную часть рисунка. Логотип (GIF) должен при любой ширине находится справа, не перемещаясь к середине.
Левая колонка ссылок растягиваемая по высоте.
Контент в сером квадрате будет. Поэтому необходимо в шаблоне обозначить области колонки и контента чтобы легко можно было после вставить необходимый контент и ссылки без заморочек с таблицами итд итп.
Подвал - полоска. Также обозначенное кодом место для вставки копирайта и счетчиков.
Оплата вебманями после выполнения работы.
Задание легкое поэтому супер-пупер портфолио значения не имеет, кто меньше по деньгам попросит того и тапки. Самое главное чтобы в страницу потом легко было вставить контент, она была одинаковая во всех браузерах и проходила валидацию WC3.
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