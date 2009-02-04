Сверстать шаблон PSD в html

HTML-версткаЗавершен33 заявки535 просмотров
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Нужно просто сделать одну html страничу, оптимизировать её для просмотра в IE Opere и Firefox. (Чтобы нигде не разъезжалось ничего.

Рисунок прилагается (шаблон вышлю победителю)

Т.З.:

Дизайн должен быть резиновый. Минимальная ширина 1000px.

Шапка. Красный квадрат, затем рисунок, дальше при растягивании в ширину должно дублировать правую темную часть рисунка. Логотип (GIF) должен при любой ширине находится справа, не перемещаясь к середине.

Левая колонка ссылок растягиваемая по высоте.

Контент в сером квадрате будет. Поэтому необходимо в шаблоне обозначить области колонки и контента чтобы легко можно было после вставить необходимый контент и ссылки без заморочек с таблицами итд итп.

Подвал - полоска. Также обозначенное кодом место для вставки копирайта и счетчиков.

Оплата вебманями после выполнения работы.

Задание легкое поэтому супер-пупер портфолио значения не имеет, кто меньше по деньгам попросит того и тапки. Самое главное чтобы в страницу потом легко было вставить контент, она была одинаковая во всех браузерах и проходила валидацию WC3.

HTML
15 лет назад
Sniperwolf
Василий 
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
The1stPresident
Марк 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Выполненной работой очень доволен. Быстро, а главное качественно выполнил верстку. Работа сделана на высоком уровне с отличным качеством. Рекомендую! Сам планирую в дальнейшем поддерживать сотрудничество.
Заказчик, который ценит труд и трезво его оценивает. Всё оплачено во время. Задачи поставлены четко.
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