Сверстать шаблон PSD в html

Нужно просто сделать одну html страничу, оптимизировать её для просмотра в IE Opere и Firefox. (Чтобы нигде не разъезжалось ничего.

Рисунок прилагается (шаблон вышлю победителю)

Т.З.:

Дизайн должен быть резиновый. Минимальная ширина 1000px.

Шапка. Красный квадрат, затем рисунок, дальше при растягивании в ширину должно дублировать правую темную часть рисунка. Логотип (GIF) должен при любой ширине находится справа, не перемещаясь к середине.

Левая колонка ссылок растягиваемая по высоте.

Контент в сером квадрате будет. Поэтому необходимо в шаблоне обозначить области колонки и контента чтобы легко можно было после вставить необходимый контент и ссылки без заморочек с таблицами итд итп.

Подвал - полоска. Также обозначенное кодом место для вставки копирайта и счетчиков.

Оплата вебманями после выполнения работы.

Задание легкое поэтому супер-пупер портфолио значения не имеет, кто меньше по деньгам попросит того и тапки. Самое главное чтобы в страницу потом легко было вставить контент, она была одинаковая во всех браузерах и проходила валидацию WC3.