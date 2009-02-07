Приватный проект для Торопов Евгений (STGayA)

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки157 просмотров
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Нужно сверстать ПСД макет.

15 лет назад
fabdes
35 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
STGayA
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
54 отзыва
15 лет назад
$50
1 день
Еще раз убедился что нету лучше верстальщика чем Евгений. Знает свое дела 110%. Всем советую!
Всё опять хорошо, постоянный онлайн, никаких задержек с оплатой! С такими людьми, как Фарход, приятно работать, а значит будем работать дальше! С уважением, Торопов Евгений.
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