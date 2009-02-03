Довести сайт до ума ( UMI CMS)

$500
HTML-версткаЗакрыт7 заявок214 просмотров
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Довести сайт до ума argovip.biz ( UMI CMS - полная версия)

1. Убрать с сайта вирус.

2. Подогнать его под браузеры Opera, Explorer, Mozilla ( то есть обеспечить кроссбраузерность)

3. В шаблоне, где идет информация для связи внести данные

4. В "присадках и насадках"(это интернет-магазин) добавить категории "онлайн консультация"(придумать шаблон где будут указываться информаиця о клиенте ), "диагностика", "полезная информация", каталог по заболеваниям - но как-то добавить что лучше рекомендации по оздоровлению получить у специалиста!!!

я думаю что многое можно перенести с сайта http://krasmis.saitbiz.ru/

5. Нужно продумать оплату товаров как для России так и для Украины - курьер, наложенным платежем, переводом и так далее.

6. Регистрацию на новости и обучающий курс.

Предлагайте ваши цены, пишите предложения тут.

Фтп доступ и прочие данные будут даны в случае необходимости ( файл-менеджер есть в админке системы), к сожалению я пока не очень понимаю в веблансерах и сайтах, однако есть хороший консультант, который по моей просьбе может определить где нормальные специалисты, а где балбесы...

( вот ссылка на его профиль http://www.weblancer.net/users/dimitriy_geval/ )

Желательно работать с теми, кто с UMI CMS хорошо имел дело.

Предпочтения украинским товарищам..хотя я верю, что и в России есть хорошие специалисты..

По всем вопросам пишите в приват или аську- 308062817, а также в комментариях. в аське бываю редко..

Цена весьма условна- надо торговаться и договариваться.

15 лет назад
ProstoMarya
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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