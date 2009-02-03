Довести сайт до ума ( UMI CMS)

Требуется создание шаблона для Joomla+верстка. Жду ваших предложений, обязательно с указанием цены и сроков. В общей сложности 4 шаблона. Требуется установка под ключ. в прикрепленном файле образец главной страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Довести сайт до ума argovip.biz ( UMI CMS - полная версия)
1. Убрать с сайта вирус.
2. Подогнать его под браузеры Opera, Explorer, Mozilla ( то есть обеспечить кроссбраузерность)
3. В шаблоне, где идет информация для связи внести данные
4. В "присадках и насадках"(это интернет-магазин) добавить категории "онлайн консультация"(придумать шаблон где будут указываться информаиця о клиенте ), "диагностика", "полезная информация", каталог по заболеваниям - но как-то добавить что лучше рекомендации по оздоровлению получить у специалиста!!!
я думаю что многое можно перенести с сайта http://krasmis.saitbiz.ru/
5. Нужно продумать оплату товаров как для России так и для Украины - курьер, наложенным платежем, переводом и так далее.
6. Регистрацию на новости и обучающий курс.
Предлагайте ваши цены, пишите предложения тут.
Фтп доступ и прочие данные будут даны в случае необходимости ( файл-менеджер есть в админке системы), к сожалению я пока не очень понимаю в веблансерах и сайтах, однако есть хороший консультант, который по моей просьбе может определить где нормальные специалисты, а где балбесы...
( вот ссылка на его профиль http://www.weblancer.net/users/dimitriy_geval/ )
Желательно работать с теми, кто с UMI CMS хорошо имел дело.
Предпочтения украинским товарищам..хотя я верю, что и в России есть хорошие специалисты..
По всем вопросам пишите в приват или аську- 308062817, а также в комментариях. в аське бываю редко..
Цена весьма условна- надо торговаться и договариваться.
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