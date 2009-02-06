Срочно верстка, проект горит, фрилансер пропал

Требуется верстальщик шаблонов для CMS Joomla из готовых PSD-макетов. Оплата – 50$ за шаблон, НЕ БОЛЬШЕ. Если кому непонятно, то шаблон - это дизайн натянутый на движок, а не просто html-страничка. В основном требуется верстка под CMS ...