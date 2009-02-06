Срочно верстка, проект горит, фрилансер пропал

Требуется верстальщик шаблонов для CMS Joomla из готовых PSD-макетов. Оплата – 50$ за шаблон, НЕ БОЛЬШЕ. Если кому непонятно, то шаблон - это дизайн натянутый на движок, а не просто html-страничка. В основном требуется верстка под CMS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать верстку ДИВАМИ и настройку дизайна под JOKER BOARD
Это доска объявлений
Вот движок и домен http://kzorda-market.kz/
Есть готовый дизайн
Нужно нарезать дизайн, настроить под движок.
Нужно сделать быстро и качественно
http://www.weblancer.net/users/yakooobin/portfolio/498348.html#item
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