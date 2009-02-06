Срочно верстка, проект горит, фрилансер пропал

$100
HTML-версткаЗавершен11 заявок479 просмотров
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Нужно сделать верстку ДИВАМИ и настройку дизайна под JOKER BOARD

Это доска объявлений

Вот движок и домен http://kzorda-market.kz/

Есть готовый дизайн

Нужно нарезать дизайн, настроить под движок.

Нужно сделать быстро и качественно

http://www.weblancer.net/users/yakooobin/portfolio/498348.html#item

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов
15 лет назад
$100
2 дня
Отличная работа, то что надо. Сверстал и настроил на движок отличный сайт. Все работает ровненько и красиво.
Отличный заказчик. Работу оплатил в полном объеме. Рекомендую всем. Спасибо.
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