Поправить верстку.

Есть уже сверстанный макет для umi cms pro commerce

что нужно сделать:

1.Сделать товары в два ряда.

2.В списке брендов добавить все новые

3.Сделать фиксированной ширины.

Желательно перевести на дивы все.

Я предоставляю только фалы с дизайном и ява скрипты. Вы на локалке делаете и предоставляете мне, я тестю и если все ок, оплачиваю.

ps пишите только в том случае, если вы уверены, что сможете сделать это в очень короткий срок (около суток)