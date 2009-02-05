Поправить верстку.

Установка движка DLE, форума, дополнительных модулей. Верстка шаблона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже сверстанный макет для umi cms pro commerce
что нужно сделать:
1.Сделать товары в два ряда.
2.В списке брендов добавить все новые
3.Сделать фиксированной ширины.
Желательно перевести на дивы все.
Я предоставляю только фалы с дизайном и ява скрипты. Вы на локалке делаете и предоставляете мне, я тестю и если все ок, оплачиваю.
ps пишите только в том случае, если вы уверены, что сможете сделать это в очень короткий срок (около суток)
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