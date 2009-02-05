Верстка сайта

Требуется специалист, способный в сжатые сроки сверстать дизайн и поставить его на Drupal, Joomla etc. Нужно сделать выпадающее меню (задействованы прозрачности), галерею аля-"i-phone", циклическую смену фотографий в шапке сайта (как здесь: http://www.nolenniu.com/niu_producer_home.html). Высылайте ваши предложения и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уже существует сайт http://sevkom.sialtele.com , но дизайн сверстан не кроссбраузерно - вешает IE.
Нодо что-бы верстка корректно отображалась в IE, Mozilla, Opera.
Можно либо доделать существующую верстку либо сверстать все в таблицах. Второе скорее всего будет быстрее и проще.
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