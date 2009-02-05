Верстка в Xml

Верстка уже нарезанных и подготовленных к верстке изображений в XAML - только дизайн-часть, кодинг не требуется. обьем работы небольшой - всего надо сверстать около 25 элементов управления. Пишите Ваши предлложения прямо в проект. С исполнителем намерен определиться и уже начать работать 8-го февраля.

ВНИМАНИЕ: Рассматриваю ТОЛЬКО предложения с указанием стоимости работ и наличием у Вас опыта в области верстки (с примерами). В противном случае Ваши сообщения будут проигнорированы.