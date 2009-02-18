К сожалению, проект фрилансером не доделан до конца. Сумма была проплачена (вошла в положение человека-очень были нужны деньги), после чего фрилансер пропал((( и через неделю моих безуспешных попыток связаться с ним - объявился, сказав, что у него личные проблемы... я бы все поняла, если бы вы хоть как-то Сергей меня проинформировал, посредством интернета или смс... а то были простые обещания. Подвели меня в глазах заказчика. сейчас проект выполняется другим человеком, а то что сделал Сергей абсолютно не пригодилось.