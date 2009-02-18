sworks

Елена Осинцева sworks

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Спарсить базу товаров с сайта

    $50

    Нужно спарсить базу товаров + настроить каталог под базу + чтобы все выводилось нормально. есть сайт exist.ru он ссылается на базы товаров, необходимо извлечь каталог автомобиля Toyota, для начала, и заставить его ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка и настройкаинтернет-магазина автозапчастей

    Прошу обращаться ответственных и на данный момент незанятых работой фрилансеров (чтобы полностью посвятили себя проекту, т.к. сроки сжаты) Необходимо сверстать сайт по готовому PSD, настроить работу под shopcms - (www.shopcms.ru) лицензия уже куплена. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание интернет-магазина автозапчастей

    Прошу обращаться ответственных и на данный момент незанятых работой фрилансеров (чтобы полностью посвятили себя проекту, т.к. сроки сжаты) Необходимо сверстать сайт по готовому PSD, настроить работу под shopcms - (www.shopcms.ru) лицензия уже куплена. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн обложки и внутренней страницы буклета

    $50

    Итак, необходимо разработать дизайн обложки буклета и 2 страниц внутри-содержания и 1 стр. Далее возможна разработка всего буклета. дизайн должен соответствовать компьютерному профилю компании. компания занимается продажей оборудования, комп. курсами ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$370
10 баллов
16 лет назад
Верстка и настройкаинтернет-магазина автозапчастей
Было очень приятно работать с Еленой! Постоянно на связи - постоянный контроль. Работу оплачивала поэтапно. Жду новых заказов!
Работа сделана качественно. Руслан к работе относится ответственно, а к клиенту с пониманием. Намереваюсь и дальше с ним сотрудничать.
Ответный отзыв
Serezhka
Mazhor 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Создание интернет-магазина автозапчастей
Мне искренне жаль, что я Вас так подвел. Вы очень хороший и положительный человек.
К сожалению, проект фрилансером не доделан до конца. Сумма была проплачена (вошла в положение человека-очень были нужны деньги), после чего фрилансер пропал((( и через неделю моих безуспешных попыток связаться с ним - объявился, сказав, что у него личные проблемы... я бы все поняла, если бы вы хоть как-то Сергей меня проинформировал, посредством интернета или смс... а то были простые обещания. Подвели меня в глазах заказчика. сейчас проект выполняется другим человеком, а то что сделал Сергей абсолютно не пригодилось.
Ответный отзыв
ash_e
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
26 отзывов(-1)
$80
10 баллов
16 лет назад
Нужен дизайн обложки и внутренней страницы буклета
Всем фрилансерам Рекомендую работать с Еленой. Зарекомендовала себя как честный, адекватный, доброжелательный заказчик. Буду рада сотрудничеству вновь!
Отзывчивый фрилансер, все выполнила в срок. оказалась очень внимательной, будем продолжать работать, при необходимости.
Ответный отзыв