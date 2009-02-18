Нужно спарсить базу товаров + настроить каталог под базу + чтобы все выводилось нормально. есть сайт exist.ru он ссылается на базы товаров, необходимо извлечь каталог автомобиля Toyota, для начала, и заставить его ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Всем добрый день! Нужно извлечь БД автозапчастей Toyota и Lexus из эл. каталога, и поместить ее в один файл формата exel или csv, для работы интернет-магазина автозапчастей на движке - shopcms. ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Прошу обращаться ответственных и на данный момент незанятых работой фрилансеров (чтобы полностью посвятили себя проекту, т.к. сроки сжаты) Необходимо сверстать сайт по готовому PSD, настроить работу под shopcms - (www.shopcms.ru) лицензия уже куплена. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Прошу обращаться ответственных и на данный момент незанятых работой фрилансеров (чтобы полностью посвятили себя проекту, т.к. сроки сжаты) Необходимо сверстать сайт по готовому PSD, настроить работу под shopcms - (www.shopcms.ru) лицензия уже куплена. ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Итак, необходимо разработать дизайн обложки буклета и 2 страниц внутри-содержания и 1 стр. Далее возможна разработка всего буклета. дизайн должен соответствовать компьютерному профилю компании. компания занимается продажей оборудования, комп. курсами ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад