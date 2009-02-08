Срочно верстка + установка на движок

Необходимо переверстать уже имеющийся дизайн сайта, работающего на одном движке для другого движка ________________ дополнено По данному проекту сначала договорились все сделать с Азатом Юмагуловым ( http://www.weblancer.net/users/work-in-web/ ), он оставлял свое предложение в этой теме, но уже удалил. ...
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Движок должен быть с каталогом товаров. И формой обратной связи. Сроки к воскресенью утру.
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