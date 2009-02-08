Срочно верстка + установка на движок

Есть уже сверстанный макет для umi cms pro commerce что нужно сделать: 1.Сделать товары в два ряда. 2.В списке брендов добавить все новые 3.Сделать фиксированной ширины. Желательно перевести на дивы все. Я предоставляю только фалы с дизайном и ява скрипты. Вы ...