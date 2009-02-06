Уникальный шрифт на сайте / Кеширование флеш файла

Ситуация следующая.

Заказчик хочет видеть на своём сайте уникальный шрифт. Шрифт сделали, теперь появилась проблема его подгрузки. Как оказалось позже, не все браузеры могут подгружать шрифт. Было решено выводить тексты через флеш, передавая сам текст в виде параметра. Отсюда возникла проблема - ИЕ для каждого текста каждый раз тягает флеш с серва, что не есть хорошо. ФФ в этом деле молодец - раз скачал и всё, дальше со своего кеша берёт.

Пробовал использовать jQuery sIFR Plugin (http://jquery.thewikies.com/sifr/), но в ИЕ так же возникли проблемы.

Собственно, требуется помощь или информация по решению данной проблемы (чтобы на сайте был свой шрифт и всё нормально работало).

Сам сайт можно глянуть/протестить здесь: http://smsgavnokia.com/