Подравление ошибок в DLE

Необходимо переверстать уже имеющийся дизайн сайта, работающего на одном движке для другого движка ________________ дополнено По данному проекту сначала договорились все сделать с Азатом Юмагуловым ( http://www.weblancer.net/users/work-in-web/ ), он оставлял свое предложение в этой теме, но уже удалил. ...