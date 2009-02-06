Верстка

HTML-версткаЗакрыт19 заявок467 просмотров
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Необходимо сделать проект за 1000 руб

В него входит верстка и создание небольшой админки

Задание для начинающих, так как сам понимаю, что деньги небольшие

В дальнейшем готовы давать нормальные проекты

Писать в icq 411970485

15 лет назад
RibkinAnatol
Анатолий 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
FatBoyMan
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Отличный закажчик. Задача поставлена очень хорошо.
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