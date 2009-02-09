Верстка одной страницы простенького сайта

Здравствуйте!

Я ищу кто может сделать верстку одной страницы для сайта,которому я делала дизайн. Я прикрепляю макет в png, чтобы каждый из вас мог посмотреть и сориентироваться для дальнейшей работы. Сроки поджимают, самый больший срок выполнения 2 с половиной дня, так что срочно жду ваших предложений. Так как у меня частые заказы на дизайн сайтов, мне часто требуется кто-то, кто бы делал верстку.

Заранее спасибо!

Анна