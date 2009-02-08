Приватный проект для Ксор Александра

HTML-версткаЗавершен1 заявка118 просмотров
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Нужно написать php скрипт

Проект только для Ксор Александра

15 лет назад
Wh1Teee
Илья 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
xxor
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)
15 лет назад
$5
1 день
Сделал все быстро и качественно!!!! Советую всем! by Wh1Te http://wh1te.ru
Адекватный, тактичный человек, хорошо формулирует задание и знает чего хочет, хороший заказчик.
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