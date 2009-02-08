Шаблон для писем в Outlook

Требуется создать шаблон для писем в аутлуке с фоновым логотипом который будет совместим с версиями 2003 и 2007.

Надо сделать чтобы он одинаково отображался и масштабировался на размер письма везде при ответах, пересылке между двумя этими программами. Отвечайте если полностью понимаете суть проблемы.