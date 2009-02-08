Домен, хостинг, дизайн есть. Не знаем какой движок выбрать, предложите В общем сайт на 2 Языках - русском и английском. Сложного ничего нет Укажите цену в ВМЗ и свое предложение по CMS
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Нужно сделать шаблон дя dle или joomla
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