Вёрстка нескольких страничек

$100
HTML-версткаЗавершен15 заявок257 просмотров
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Требуется сверстать 5 страничек. При вёрстке максимально переиспользовать уже существующие стили с www.gorodgid.ru и главное! ничего не поломать. Везде вёрстка фиксированная - ничего не тянется.

Файлы в архиве:

1. eskiz_sovetnik.gif - старый вид www.gorodgid.ru

Нужно добавить блок советник на главную страницу.

2. tovar_listing.png - старый вид http://www.gorodgid.ru/goodsSearch.htm?sellerType=1&parentId=88&categoryId=6224

Нужна только таблица. Ширина блока с таблицей 740px. Ширина правой колонки 240px.

3. zdorovie_search.gif - старый вид http://www.gorodgid.ru/area/healthSpecialistSearch-flow

Нужна только таблица. Ширина блока с таблицей 740px. Ширина правой колонки 240px.

4. vrachi_page.gif

Всё кроме шапки. Ширина основной части 740px. Ширина правой колонки 240px. Похожая вёрстка http://client1274.gorodgid.ru/

5. tovar_page.gif

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Называйте сроки и стоимость.

15 лет назад
tshipilov
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Всё сделал качественно и в срок.
Отличный, надёжный заказчик) ... буду рад работать ещё )
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