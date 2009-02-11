Верстка темы для bbpress

Нужно сверстать страничку подобную этой, возможно даже её Само собой чтобы нормально открывалась во всех обозревателях Прошу назвать свои цены и сроки Просьба НЕ писать пока мне ни в личку, ни на почту, ни в аську Оставляйте предложения и ...
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Нужна верстка темы для форума bbpress ( скрипт от создателей wordpress) Есть тема для wordpress, нужно на ее основе сделать для bbpress.
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