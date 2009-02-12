Нужно решение (мод) для форума phpBB 3.0

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки82 просмотра
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Требуется решение, позволяющее включать одну и ту же ветку (тему) форума в разные разделы форума и разные форумы.

То есть, например, если мы имеем форум "Туризм" с подфорумами "Велотуризм", "Конный туризм" ... а также с подфорумами "Франция", "Италия" и т.д. то мы хотим, чтобы тема "На велосипеде по Франции" отображалась как в подфоруме "Велотуризм", так и в подфоруме "Франция"

Нужны идеи и реализация.

PHP
15 лет назад
Landrover
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад