Нужно решение (мод) для форума phpBB 3.0

Требуется решение, позволяющее включать одну и ту же ветку (тему) форума в разные разделы форума и разные форумы.

То есть, например, если мы имеем форум "Туризм" с подфорумами "Велотуризм", "Конный туризм" ... а также с подфорумами "Франция", "Италия" и т.д. то мы хотим, чтобы тема "На велосипеде по Франции" отображалась как в подфоруме "Велотуризм", так и в подфоруме "Франция"

Нужны идеи и реализация.