Есть дизайн. Нужен сайт тестов.

$150
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок320 просмотров
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http://iqonline.ru/ - аналог нужен. Тоесть сайт, на котором будет ряд тестов. + Подключение смс-агрегатора. Бюджет - до 150 у.е. за сайт. Будем делать серию сайтов. Жду предложений. Дизайн - наш. Тесты - нужно будет где-то взять.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)