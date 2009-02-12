Есть дизайн. Нужен сайт тестов.

Необходимо доработать сайт, довести его до ума. - переделать полностью меню на флеше - переделать структуру сайта (меню) - много мелких доработок Более подробно напишу. Пишите сначала сюда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://iqonline.ru/ - аналог нужен. Тоесть сайт, на котором будет ряд тестов. + Подключение смс-агрегатора. Бюджет - до 150 у.е. за сайт. Будем делать серию сайтов. Жду предложений. Дизайн - наш. Тесты - нужно будет где-то взять.
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