Счетчик допустимого кол-ва символов для Symfony

$20
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки137 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно написать и внедрить в админку сайта на symfony ява-скрипт для обратного отсчета допустимого количества символов!

15 лет назад
dmitrij-mitvol
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад