Установить обратную связь с капчей

Нужен аналог seobudget.ru но без партнерки и оплаты внутри. Так сказать для корпоративного использования. Интересует стоимость создания и срок. + цена на поддержку и внесение изменений.
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