Поправить корзину интернет магазина комиксов

$60
Веб-программированиеЗавершен3 заявки136 просмотров
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Добрый вечер, уважаемые фрилансеры!

Нужен специалист по ajax чтобы поправить корзину интернет магазина комиксов http://www.pornoart.org (движок самописный, но видимо делался по какому-то шаблону, т.к. структура впринципе распространённая).

Есть некие неполадки и их надо устранить + по возможности добавить интерессный эффект добавления товара в корзину.

15 лет назад
Lord-Freeman
Антон Чехов 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
VistaSolutions
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$60
7 дней
Очень доволен работой! Видно, что человек профессионал. Работу выполнил раньше оговорённого срока, при этом качественно и с пониманием. Отличная работа!
Мне понравилась работа с Антоном. Рекомендую!
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