Настройка плагина E-commerce WordPress

Задача: - есть большое количество однотипных страниц на одном домене (например профили пользователей) - любой пользователь заходит на наш сайт и нажимает кнопку "сгенерировать код для статистики", получает javascript код который нужно вставить на свой профиль и ...
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Решил сделать небольшой интернет-магазин, скачал/установил плагин на WordPress движок (всё установленно, осталось настроить) В данный момент работу плагина можно увидеть на странице: http://usabox.ru/?page_id=791
Как нужно настроить плагин (вместо ТЗ):
- ТОП товаров (Чтобы на главной странице была такая колонка отображающая картинки/названия товаров, которым я присвоил статус "ТОП товара")
- E-commerce - скрипт расчитанный на USA, а в USA распространена оплата PayPal и скрипт предлагает оплату PayPal умолчанию. Что нужно сделать: Убрать оплату PayPal и настроить оповещение по Email (думаю оповещение Email высылается итак автоматически)
- Сделать так, чтобы была нормальная корзина (там вроде по умолчанию корзина работает, но мне не нравится то что пользователю необходимо два раза вводить одни и те же данные потому там кроме фактического адреса надо вводить адрес/данные доставки) Чтобы пользователь мог спокойно зайти на сайт, выбрать товар, положить в корзину, отправить заказ, ввести свои данные в форму и чтобы как только он отправит эту форму, данные с неё высылались мне на Email (я думаю это уже встроенно в E-commerce)
- Есть проблема с выкладыванием картинок (выдаёт ошибку PHP)
Этот магазин будет использоваться примерно также как доска объявлений (купи-продай), было бы хорошо, если бы E-commerce был настроен так, чтобы пользователи не имели трудностей с выбором и заказом товара (заказы вручную просматриваю я сам)
Я читал в блогах, что E-commerce довольно просто настраивается даже простыми пользователями, но у меня что-то не получилось разобраться в нём. Хотелось бы иметь вышеописанные опции на моём сайте. Предлагайте ваши лучшие цены.
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