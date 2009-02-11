Настройка плагина E-commerce WordPress

Решил сделать небольшой интернет-магазин, скачал/установил плагин на WordPress движок (всё установленно, осталось настроить) В данный момент работу плагина можно увидеть на странице: http://usabox.ru/?page_id=791

Как нужно настроить плагин (вместо ТЗ):

- ТОП товаров (Чтобы на главной странице была такая колонка отображающая картинки/названия товаров, которым я присвоил статус "ТОП товара")

- E-commerce - скрипт расчитанный на USA, а в USA распространена оплата PayPal и скрипт предлагает оплату PayPal умолчанию. Что нужно сделать: Убрать оплату PayPal и настроить оповещение по Email (думаю оповещение Email высылается итак автоматически)

- Сделать так, чтобы была нормальная корзина (там вроде по умолчанию корзина работает, но мне не нравится то что пользователю необходимо два раза вводить одни и те же данные потому там кроме фактического адреса надо вводить адрес/данные доставки) Чтобы пользователь мог спокойно зайти на сайт, выбрать товар, положить в корзину, отправить заказ, ввести свои данные в форму и чтобы как только он отправит эту форму, данные с неё высылались мне на Email (я думаю это уже встроенно в E-commerce)

- Есть проблема с выкладыванием картинок (выдаёт ошибку PHP)

Этот магазин будет использоваться примерно также как доска объявлений (купи-продай), было бы хорошо, если бы E-commerce был настроен так, чтобы пользователи не имели трудностей с выбором и заказом товара (заказы вручную просматриваю я сам)

Я читал в блогах, что E-commerce довольно просто настраивается даже простыми пользователями, но у меня что-то не получилось разобраться в нём. Хотелось бы иметь вышеописанные опции на моём сайте. Предлагайте ваши лучшие цены.